Westdorf/MZ - Das erste Juniwochenende steht in Westdorf wieder im Zeichen des Heimatfestes. Der Westdorfer Heimatverein bereitet mit Unterstützung anderer Vereine wieder einiges vor. Höhepunkt wird in diesem Jahr der Auftritt des Nr. 1-Andreas-Gabalier-Doubles sein, das am Sonnabend im Rahmen des Abendprogramms erwartet wird.