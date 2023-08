Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gatersleben/MZ - In Gatersleben wird das inzwischen zwölfte Sommerfest der Vereine vorbereitet. Auch in diesem Jahr soll wieder am zweiten August-Wochenende – am 12. und 13. August – auf dem Hühnerhof gefeiert werden, kündigt Marita Nix, die Chefin des Gaterslebener Carneval Club (GCC), an. Dabei warten die Veranstalter auch mit einer Neuerung auf.