Der Ascherslebener Polizist Jörg Offenborn gibt bei einer Info-Veranstaltung Tipps, wie man nicht auf Enkeltrick, Schockanruf und Co. hereinfällt.

Mit Nachrichten wie dieser versuchen sich Betrüger an ihre Opfer heranzupirschen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren. Ich benutze zurzeit ein Ersatzhandy und habe eine neue Nummer. Bitte ruf mich an“ – so oder so ähnlich beginnen Nachrichten, die zurzeit häufig per SMS verschickt werden. Doch der Absender ist nicht etwa ein Verwandter mit einer neuen Nummer.