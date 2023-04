Endlich neue Aufkleber: Concordia See in Schadeleben wieder ausgeschildert

Zweieinhalb Jahre nach der Kritik in der MZ gibt es wieder Hinweise auf den Weg zum Concordia See in Schadeleben.

Schadeleben/MZ - Was lange währt, wird gut. So könnte man jetzt schlussfolgern. An den Wegweisern rings um Schadeleben wird jetzt wieder auf den Concordia See hingewiesen. Nach dem Erdrutsch 2010 waren im Ort die zahlreichen Hinweisschilder zum See mit weißer Folie überklebt worden oder die Beschriftung entfernt, weil das Baden nicht mehr möglich war.