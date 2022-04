Emma und Karl sind bei beliebten Vornamen in Aschersleben ganz vorn mit dabei

Aschersleben/MZ - „Der Trend geht tatsächlich zu altdeutschen Namen“, bestätigt Annett Krake, die Pressesprecherin der Stadt Aschersleben. Und kann das auch an den beliebtesten Vornamen festmachen, die im vergangenen Jahr in Aschersleben an die Neugeborenen der Stadt vergeben wurden. So landete Emma mit fünf Benennungen bei den Mädchen auf Platz Eins. Fritz und Karl gleichberechtigt mit Dean sind die Sieger bei den Jungs. Jeweils vier Babys erhielten diese Namen.