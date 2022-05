Eltern im Salzlandkreis hadern mit Präsenz und Schnelltests

„Wir stehen am gleichen Punkt wie vor einem Jahr“, kritisiert der Landeselternrat. Wie viele Schüler und Lehrer als infiziert gelten.

Aschersleben/MZ - Die Corona-Lage in den Schulen im Salzlandkreis ist angespannt - immer mehr Schüler und Lehrkräfte müssen in Quarantäne. Derzeit sind 174 Kinder zwischen sieben und 18 Jahren (Zeitraum laut Kreis-Gesundheitsamt vom 1. November bis zum 11. November) an Corona erkrankt. Bei den unter Sechsjährigen 41 Mädchen und Jungen.