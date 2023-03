Hoym/MZ - Die Überraschung ist geglückt. Noch bevor der Hoymer Chor im Kulturraum der Schloß Hoym Stiftung während seiner abendlichen Probe die ersten Töne anstimmt, gibt es als Auszeichnung die MZ-Rose für eine ganz besondere Frau: Elke Ermuth. Mit ihrer getragenen Altstimme bereichert sie den 2010 gegründeten gemischten Chor „Seeland-Harmonie“ fast von Anfang an. „Ich hatte davon in der Zeitung gelesen, war da aber gerade im Urlaub. Doch ein halbes Jahr später bin ich dann dazugestoßen – aus Freude am Singen“, sagt die Nachterstedterin, die in der nächsten Woche 66 Jahre alt wird.

