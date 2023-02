Aschersleben/MZ/gin - Kaum zur Ruhe kamen am Wochenende die Einsatzkräfte der Ascherslebener Feuerwehr, die von einem Einsatz zum nächsten eilen mussten. So hatte es in der Ascherslebener German-Titow-Straße am Sonnabendnachmittag in einem Mehrfamilienhaus einen Küchenbrand gegeben.