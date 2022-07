Einmal Gatersleben - Aschersleben mit dem 9-Euro-Ticket

Überfüllte Züge, gestresste Passagiere, verspätete Abfahrtszeiten. An vielen Haltestationen herrscht Chaos. Ein Erfahrungsbericht.

Gatersleben/Aschersleben/MZ - Montagmorgen, 9.12 Uhr, am Bahnhof in Gatersleben: Ich stehe mit einigen Reisenden am Gleis und warte auf den einfahrenden Zug. Theoretisch sollte die Bahn jetzt schon vor mir stehen, doch plötzlich kommt eine Durchsage: „Information zu RE 4 nach Halle über Aschersleben, Abfahrt ursprünglich 9.12 Uhr, heute circa fünf Minuten später.“