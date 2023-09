Beim Genussfest Culinario in Aschersleben können sich Besucher durch die Spezialitäten verschiedener Länder probieren. Und dann gab es auch noch jede Menge Kultur.

Aschersleben/MZ - „Nein“, winkt Mohammed Harrak lachend ab. „Ich bin kein Koch, ich bin eigentlich Richter“, erzählt er. Doch das Kochen – und natürlich auch das Essen – sei eine große Leidenschaft von ihm. Und so hat er sich nicht zweimal bitten lassen und in den vergangenen Tagen geschnippelt und gekocht, was das Zeug hält.