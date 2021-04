Einladung in virtuelle Konzertkneipe

Mit „Zum Bestehorn“ startet am 30. April ein regionales Pilotprojekt. Der Aka-Chef erklärt, was dahinter steckt.

Aschersleben - Seit über einem Jahr ist es nun verhältnismäßig leise um Musikschaffende in der Region geworden. Die Pandemie trifft die Kulturbranche hart, vor allem finanziell. Deshalb wagt die Aschersleber Kulturanstalt (Aka) zusammen mit lokalen Unterstützern wie etwa der Kaufmannsgilde ein Experiment: Am 30. April, um 20.15 Uhr, startet das Projekt „Zum Bestehorn“. Aka-Chef Matthias Poeschel erzählte MZ-Volontärin Kristina Hammermann, was dahintersteckt und wie dadurch die Musikkultur unterstützt werden soll.

Was genau ist „Zum Bestehorn“?

Matthias Poeschel: „Zum Bestehorn“ ist eine virtuelle Konzertkneipe aus Aschersleben, die man sich nach Hause holen kann. Voraussichtlich alle zwei Wochen wird ein Konzert in Echtzeit im Internet übertragen. Für Musikliebhaber soll so eine Art Lagerfeuerromantik entstehen, egal ob im Wohnzimmer, auf der Couch oder beim Grillen im Garten. Dafür braucht man nur einen internetfähigen Fernseher, ein Smartphone oder Tablet und ein Ticket.

Das klingt ähnlich wie das Sendeformat Studio A. Was ist der Unterschied?

Studio A ist eine tolle Sache! Es hat gezeigt, dass Kultur auch in dieser schwierigen Zeit lebt. „Zum Bestehorn“ hebt das Ganze auf eine neue Qualitätsstufe: Die Übertragungstechnik und damit auch die Tonqualität werden besser sein, mehrere Kameras ermöglichen verschiedene Blickwinkel, es wird Bühnenbilder geben und die Konzerte dauern länger – etwa zwei Stunden. Außerdem unterstützen Ticketkäufer die regionale Kulturbranche, denn die Einnahmen kommen den Künstlern und Veranstaltungstechnikern zugute. Die sitzen ja seit einem Jahr auf dem Trockenen. Studio A wurde ehrenamtlich veranstaltet. Es ist an der Zeit, der Kulturbranche wirtschaftlich unter die Arme zu greifen, damit sie auch nach Ende der Pandemie noch da ist. Menschen, die für andere Musik machen, müssen auch bezahlt werden.

Was kostet denn ein Ticket und wo kann man sie kaufen?

Ein Ticket kostet fünf Euro. Es ist ein symbolischer Beitrag für den Erhalt der Musik-Infrastruktur in der Region. Man kann sie entweder online kaufen oder in der Ascherslebener Touristeninformation via Click-and-Meet. Vor Ort können Tickets bis zum Konzerttag so lange gekauft werden, wie die Touristen-Info geöffnet ist. Online sogar bis kurz vor Konzertbeginn um 20.15 Uhr. Wir wollen auch gern noch die lokale Gastronomie einbinden, indem man etwa beim Kauf eines Menüs ein Ticket dazubekommt. Aber da ist noch nichts in Stein gemeißelt.

Und wie läuft das dann ab?

Man erhält beim Kauf einen Zugangslink und einen Code, den man dann online eingeben muss, um den Konzert-Stream starten zu können. Was hier auch anders ist als bei Studio A: Live is Live – also man hat nicht die Möglichkeit, sich das Konzert später noch einmal anzusehen.

Wen gibt es denn am 30. April zu sehen und zu hören?

Den Auftakt macht die Band „Oak“ aus Quedlinburg. Einige kennen sie schon aus Studio A. Diesmal treten sie aber mit einem anderen Programm auf. Außerdem werden noch weitere Überraschungsgäste auftreten. Da wird auch verkündet, wer drei Wochen später ein Konzert geben wird.

Und danach?

Einen ausgefeilten Konzert-Plan für die kommenden Monate gibt es noch nicht. Auf der Internetseite www.zum-bestehorn.de und auf Facebook werden die Leute aber auf dem Laufenden gehalten. „Zum Bestehorn“ ist ein Experiment, bei dem wir erst einmal schauen wollen, wie das Projekt ankommt. Wir müssen das natürlich währenddessen auswerten: Was lief gut und was können wir noch besser machen? Außerdem können wir uns auch zukünftig eine Hybrid-Version vorstellen.

Also, dass die Konzerte nicht nur Zuhause vor der Mattscheibe aus erlebt werden, sondern auch etwa getestete Menschen vor Ort im Bestehornhaus dabei sein können. Die Musik soll im Rahmen des Möglichen stattfinden und auch erweitert werden, sobald die Maßnahmen gelockert werden. Wir würden die Konzertkneipe „Zum Bestehorn“ gern darüber hinaus etablieren. Wir hoffen, dass das Projekt mal zum Straßenfeger wird, auch nach der Corona-Krise, wenn die Straßen wegen der Pandemie nicht mehr unfreiwillig leergefegt sind. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik.

Karten gibt es bei der Tourist-Info, Hecknerstraße 6, Tel.: 03473/8409440 bzw. info@aschersleben-tourismus.de, oder online unter www.zum-bestehorn.de bzw. www.tixforgigs.de (in der Suchleiste „Zum Bestehorn“ eingeben).