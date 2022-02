Einbruch in Mehrfamilienhaus in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Am vergangenen Wochenende ist es in Aschersleben erneut zu einem Einbruch gekommen. In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter vier Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Leopoldstraße auf, teilt das Polizeirevier des Salzlandkreises mit.

Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendeten die Täter neben Lebensmitteln auch verschiedene Werkzeuge.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Bernburg unter der Telefonnummer 03471/379-0 entgegen.