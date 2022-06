Einbrecher stehlen E-Bike in Ascherslebener Schlachthofstraße

Aschersleben/MZ - In den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schlachthofstraße wurde in der Nacht zu Dienstag eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Der oder die unbekannten Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise in die Tiefgarage des Hauses und entwendeten ein dort abgestelltes E-Bike der Marke Victoria.

Eine Anzeige wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.