Polizei Einbrecher knacken Keller in Aschersleben und machen wertvolle Beute

Kriminelle sind am Wochenende in Keller in der Ascherslebener Armstrongstraße und Breiten Straße eingebrochen. Dabei haben sie unter anderem drei E-Bikes erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise.