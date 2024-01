Das Gymnasium Stephaneum lädt auch in diesem Jahr wieder zum Tag der offenen Tür ein. Was geplant ist.

Experimente und mehr: Auch in diesem Jahr wird es wieder viele praktische Einblicke in das Unterrichtsgeschehen am Stephaneum geben.

Aschersleben/MZ/kwu - Mal gucken, was die so machen: Das Gymnasium Stephaneum in Aschersleben lädt am Sonnabend, 13. Januar, zum Tag der offenen Tür ein. Los geht es 9 Uhr in und um Haus II am Apothekergraben, wo die jüngeren Schüler unterrichtet werden.