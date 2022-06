Ein Wiedersehen mit Eduardo in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Es gibt Freundschaften, die halten ein Leben lang. Die zwischen Eduardo Kellemberger aus Santa Cruz in Bolivien und Matthias Poeschel aus Aschersleben in Deutschland könnten dazugehören. 1994 hatte die MZ über den damals 16-jährigen Austauschschüler Eduardo berichtet, der vier Monate lang am Ascaneum lernte und in Familie Poeschel eine herzliche Gastfamilie gefunden hatte. So wie der Bruder auf Zeit, Matthias, kurz zuvor auch schon. Dieser war ebenfalls als Austauschschüler acht Monate in Bolivien. Dort war er bei Eduardos Familie wie ein zweiter Sohn aufgenommen worden.

