Ein neues Depot im Herzen des Dorfes

Drohndorf - Stolz und Freude liegen in der Luft. Drohndorf hat endlich sein neues Feuerwehrdepot. Nach 13 Monaten Bauzeit - Start war Anfang November 2019 - rücken die Kameraden der Ortswehr Drohndorf bereits seit Anfang Dezember vom Depot in der Drohndorfer Landstraße aus. Nun ist der Neubau auch offiziell eingeweiht worden. Coronabedingt später als gedacht - und natürlich nur im kleinsten Rahmen.

„Es ist kein alltäglicher, aber ein schöner Anlass“, sagt Michael Schneidewind, stellvertretender Oberbürgermeister während der Einweihung. Er fasst zusammen, was da im Herzen Drohndorfs entstanden ist: „Wir sehen einen modernen Stahlbeton-Fertigteilbau, bestehend aus Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen und einem zweigeschossigen Sozialtrakt. Den Männern und Frauen stehen unter anderem ein Geräte- und Lagerraum, Umkleideräume und Sanitäranlagen, ein Wehrleiterbüro sowie ein großzügiger Schulungsraum mit mobiler Trennwand zur Verfügung, der auch von der Jugend- und Kinderfeuerwehr genutzt wird. Außerdem gibt es eine kleine Küche und einen Lagerraum.“

„Wenn Corona vorbei ist, können wir hier richtig durchstarten“

Über den separaten Raum für die Nachwuchsarbeit freut sich nicht nur Ortswehrleiter Ronny Leidenfrost. Auch Kevin Bierstedt, der den Nachwuchs federführend betreut, ist begeistert. „Und wir merken an der Resonanz, dass das Interesse bei den Kindern und Jugendlichen da ist. Wenn Corona vorbei ist, können wir hier richtig durchstarten.“

Auch Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann ist voll des Lobes und würdigt vor allem die Kameradschaft und den Zusammenhalt der Feuerwehrmänner und -frauen: „Hier sind die Kameraden gut für alle anstehenden Aufgaben gewappnet.“ Sie überreicht den ehrenamtlichen Brandbekämpfern im Namen des Ortschaftsrates einen gut gefüllten Werkzeugwagen als Einweihungsgeschenk. „Wir wollten etwas Praktisches schenken“, begründet sie. Für die Finanzierung des Werkstattwagens haben die Räte aus Drohndorf ihre Aufwandsentschädigung für 2020 genutzt.

Gute Zusammenarbeit mit Wehren aus Mehringen und Freckleben gewünscht

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme im Ascherslebener Ortsteil belaufen sich auf rund 1,17 Millionen Euro inklusive Planungsleistungen. Es flossen Fördermittel seitens des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von rund 315.000 Euro, informiert Christian Grossy, der als Chef des Ordnungsamtes ebenfalls bei der Übergabe dabei ist.

Insgesamt waren rund 20 Firmen am Bau beteiligt, dazu acht Planungs- und Ingenieurbüros. Besonders erwähnenswert sei das Engagement der Feuerwehr-Mitglieder über die Bauzeit hinweg, betont Michael Schneidewind. Unter anderem waren Mitglieder der Ortswehr bei den Bauberatungen anwesend, nahmen Kontrollen der Baustellen zur Wahrung der Sicherheit vor Ort vor und übernahmen die Baureinigung und die Grundreinigung des Gebäudes, so dass diese Leistungen nicht ausgeschrieben werden mussten. „Das hat auch bei der Finanzierung geholfen“, lobt Schneidewind das Engagement in Drohndorf.

Auch Stadtwehrleiter Christoph Voigt ist bei der Eröffnung dabei. „Ich wünsche euch allzeit Gut Wehr und eine gute Zusammenarbeit mit den Ortswehren - vor allem in Mehringen und Freckleben.“ (mz/kwu)