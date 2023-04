Die Ascherslebener Drive Thru Gallery entlang der B180 hat seit gestern offiziell ein neues Element.

Ein Hauch Neo Rauch am Kreisel: Wie Grafikstiftung die Ascherslebener Stadtdurchfahrt bereichert

Das neue Element der Ascherslebener Drive Thru Gallery ergänzt das Stadtbild um die Lithographie „Bann“ von Neo Rauch im Großformat.

Aschersleben/MZ - Für Ascherslebens Autofahrer gibt es einen neuen Hingucker. Seit Anfang April hängt ein Banner am Kreisverkehr in der Magdeburger Straße, das ein Element der Drive Thru Gallery, zu Deutsch „Durchfahrgalerie“, entlang der B180 neu bespielt.