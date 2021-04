Ein bisschen Normalität kehrt zurück

Aschersleben - Ruhig war es in den vergangenen Monaten in den Ateliers der Kreativwerkstatt im Ascherslebener Bestehornpark - die nach einem Stadtratsbeschluss inzwischen „Kreativwerkstatt - Werkstatt für Kunst und Naturwissenschaft“ heißt. Corona hatte auch hier das Schaffen weitestgehend lahmgelegt.

Seit Montag ist das wieder anders. Zumindest vorübergehend. Bis Ende der Woche sind es Schüler des Berufsvorbereitungsjahres der Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises Wema, die ein komplettes Wochenangebot in den Ateliers belegen. Unter Anleitung von Profi-Künstlern beschäftigen sie sich - je nach persönlicher Wahl - mit der Fotografie, Malerei und Grafik, dem Theater , Textilem Gestalten, Video oder der Schmuckgestaltung. „Die Berufsschule Wema gehört - wenn man so will, längst zu unseren Stammkunden“, sagt der Leiter des Bildungszentrums Bestehornpark, Jörg Blencke. Man stehe seit dem Jahr der Eröffnung der Kreativwerkstatt regelmäßig in Kontakt. So hätten - fast - schon Generationen von Wema-Berufsschülern mehr als einen Blick in die Ateliers geworfen.

Auch Wochenprojekte sind schon abgesichert

Auch wenn diesmal einiges etwas anders ist als in Vor-Corona-Zeiten. So sind die einzelnen Wochenkurse nicht wie sonst üblich mit zwölf Teilnehmern belegt, sondern lediglich mit acht. Dadurch könne man die erforderlichen Abstände in den Werkstatträumen problemlos einhalten und auch alle anderen Hygienemaßnahmen gut händeln, erklärt Blencke. Übrigens sei es gut gewesen, dass man trotz Corona im vergangenen Jahr sämtliche Verträge mit den professionellen Künstlern als Kursleiter auch für 2021 unter Dach und Fach gebracht habe. So seien auch die für die nächste Zeit geplanten Wochenprojekte abgesichert. Im Juni für das Ascherslebener Gymnasium und im Juni für die Grundschule Mehringen.

Aber es gibt auch Raum für neue Ideen. So seien im Rahmen der Nachmittagsangebote künftig auch Online-Arbeitsgemeinschaften denkbar. „Zumindest sind wir am Überlegen, ob wir so etwas technisch absichern und anbieten können“, so der Bestehornpark-Chef. Der beschäftig sich gegenwärtig auch schon mit dem diesjährigen Sommeratelier, in dessen Rahmen seit Jahren international renommierte Künstler zwölf Wochen lang in Aschersleben leben und arbeiten.

Auf Internationalität wird wieder gesetzt

Nachdem man im vergangenen Jahr - wegen der Corona-Reisebeschränkungen - den bereits eingeladenen internationalen Teilnehmern wieder absagen musste und stattdessen ausschließlich Künstlern aus Deutschland die Teilnahme eingeräumt hatte, setze man in diesem Jahr - andersherum - komplett auf Internationalität. So seien diesmal die schon 2020 nominierten und dann coronabedingt verhinderten Künstler aus Chile, Südkorea, Australien und Großbritannien mit von der Partie, verrät Blencke. Immer vorausgesetzt, die im Sommer aktuelle Corona-Lage gibt das her.

Deshalb bereite man sich auch auf die eine oder andere Eventualität vor. Beispielsweise darauf, dass die Sommeratelier-Teilnehmer nach ihrer Einreise nach Deutschland in eine vierzehntägige Quarantäne müssten. Die könnte im Fall der Notfälle sogar direkt im Bildungszentrum Bestehornpark abgesessen werden, glaubt Sommeratelier-Organisator Blencke. Unter anderem auf Feldbetten in den Ateliers, mit Duschen in der Sporthalle und Kochen in der ebenfalls vorhandenen Küche. (mz/hv)