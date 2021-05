Ehrlicher Finder bereitet 85-Jährige riesige Freude

Aschersleben/MZ - Den 27. März wird die Ascherslebenerin Gisela Schödel nicht vergessen. Da ist sie sicher. An diesem Tag erhielt sie ihre erste Covid-19-Impfung in der Impfstation im Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus. Froh darüber, zu denen zu gehören, die mit als Erste an der Reihe waren. Der Piks in den Oberarm war dann aber längst nicht der Aufreger des Tages für die 85-Jährige. Der folgte vielmehr auf dem Fuße - als die Ascherslebenerin wieder in den eigenen vier Wänden angekommen war. „Beim Ausziehen meines Mantels fiel mein Blick auf meine rechte Hand, und ich bemerkte, dass mein Ehering fehlte“, beschreibt die Seniorin den Moment, als ihr der Schreck über den Verlust in die Glieder fuhr. Nur der Abdruck des Schmuckstücks am Finger sei noch zu sehen gewesen.

Der Ring - immerhin ihr zweiter - war das Geschenk ihres inzwischen verstorbenen Mannes Walter anlässlich ihrer goldenen Hochzeit. Damit hatten sie sich nach 50 Jahren noch einmal ihrer Liebe versichert. Und auch die „Diamantene“ haben sie noch gemeinsam gefeiert.

„Genau wie diesen habe ich auch den zweiten Ring nie abgesetzt“

Die ersten Eheringe hatten sie sich übrigens am 23. Juni 1955 an die Finger gesteckt. „Genau wie diesen habe ich auch den zweiten Ring nie abgesetzt“, erzählt Gisela Schödel. Dass er sich trotzdem selbstständig gemacht hat, liege wohl daran, dass sie ein paar Pfund abgenommen habe und auch die Finger ein bisschen dünner geworden seien, vermutet die gebürtige Ascherslebenerin. Nachdem sich der Ring auch nach gründlicher Suche in der Wohnung nicht wieder angefunden hatte, habe sie sich wohl oder übel mit dem Verlust abgefunden, erzählt die ehemalige Büro-Mitarbeiterin an der Ascherslebener Polizeischule. „Daran, dass ich den Ring noch einmal wiedersehen würde, habe ich nicht mehr geglaubt“, erzählt sie dem MZ-Reporter.

Dass sie sich jetzt an die Zeitung gewandt hat, habe einen ganz besonderen Grund. Die Geschichte um den Verlust des Ringes war mit dessen Verschwinden nämlich doch noch nicht zu Ende. Immerhin stand für den 8. Mai noch der zweite Impftermin in Gisela Schödels Kalender. Und wie heißt es so schön - fragen kostet nichts. Und so erkundigte sie sich gleich am Eingang zur Impfstation, ob man im März vielleicht einen Ring gefunden hätte. Die eigentlich nicht erwartete Antwort lautete - ja. „Schnell erschien ein Mitarbeiter mit dem Fundstück. Und tatsächlich, es war meiner“, konnte Gisela Schödel ihr Glück kaum fassen.

Freude darüber, dass es doch noch ehrliche Menschen gibt

In der Aufregung und vor Freude darüber, „dass es noch ehrliche Menschen gibt“, habe sie ganz vergessen sich zu erkundigen, wer den Ring entdeckt habe. Deshalb wolle sie sich auf dem Zeitungsweg beim kompletten Team der Impfstation bedanken. Und das nicht nur für den Ring, sondern auch für die gute Organisation der Durchführung der Impfungen.

Eigentlich habe er damit gerechnet, dass sich spätestens am Tag der Zweitimpfung der Eigentümer des Ringes nach dem guten Stück erkundigen würde, erzählt der Leiter der Impfstation, Jörg Widder. Das sei auch der Grund gewesen, das Schmuckstück nicht sofort ins Fundbüro zu bringen sondern ihn hier aufzubewahren. Widder behielt schließlich Recht. Und so wird die Ascherslebenerin Gisela Schödel auch den Tag ihrer Zweitimpfung in besonders guter Erinnerung gehalten.