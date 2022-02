Ehemaliger Kriminalist aus Aschersleben über einen Adventskranz und seine Auswirkungen

MZ-Serie: Kriminalhauptkommissar a.D. Rolf Strehler erinnert sich an alte Fälle. Dieses Mal geht es um den Brand eines Adventskranzes.

Aschersleben/MZ - An einem ganz normalen Wochentag im November hatte man mich beauftragt, einen Bürger anzuhören, der sich auf meiner Dienststelle gemeldet hatte. Der Mann war mittleren Alters und hatte einen süßen kleinen, schwarzen Welpen bei sich. Er stellte sich vor und ging sofort in einen Redefluss zusammenhangloser Informationen über. Irgendwann war es mir gelungen, diese akustische Reizüberflutung zu drosseln und den wesentlichen Inhalt, also das eigentliche Anliegen, herauszufiltern.