Durchwachsene Situation bei Taufen in Aschersleben und Seeland

Durch die Corona-Pandemie wurden zuletzt in Sachsen-Anhalt immer weniger Menschen getauft. Die Gemeinden in Aschersleben und im Seeland melden in dem Zusammenhang unterschiedliche Entwicklungen.

Aschersleben/Seeland/MZ - Seit Jahren haben die Kirchen in Deutschland mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Die Corona-Pandemie könnte diese Probleme nun verstärken: Um bis zu 70 Prozent sind die Taufen mancherorts in Sachsen-Anhalt zurückgegangen, denn Feierlichkeiten müssen in Pandemiezeiten oft ausfallen (MZ berichtete). Doch wie sieht es mit diesem Bekenntnis zum Christentum in Aschersleben und im Seeland aus?