In der Dorfkirche in Wilsleben scheinen die drei restaurierten Bleiglasfenster der Apsis dank einer privaten Spenderin zu leuchten.

Wilsleben/MZ - In der Wilslebener Dorfkirche ist es heller als sonst. In der Apsis leuchten drei Bleiglasfenster. Sie wirken „nagelneu“, obwohl sie bereits 1894 von Wilhelm Franke in der Glasmalerei Naumburg hergestellt wurden. Doch seit Januar wurden sie in der Glasmalerei Schneemelcher Quedlinburg restauriert und vor einer Woche wieder eingebaut.