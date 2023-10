Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Drohndorf/MZ. - „Wir haben hier ein Tier in Notlage entdeckt. Der Kopf ist zwischen Gitterstäben eingeklemmt, der Körper steckt in einem Schacht fest“, gibt die 12-jährige Meike an ihre Kameraden weiter. Dass es sich bei dem Tier um einen Teddybären handelt, ist zweitrangig. Beim 24-Stunden-Dienst der Jugendfeuerwehr Drohndorf wird von Sonnabend zu Sonntag der Ernstfall geprobt.