Drohndorfer haben ihr Löschfahrzeug am Haken

Marten Hecht, Jannik Paulik, Nicolas Luther, Maximilian Blank und Dandy Schröder (v. re.) packen an.

Drohndorf/MZ - „Los zieht!“ Man sieht die Anstrengung in den Gesichtern der fünf Jugendfeuerwehrleute. An einem Seil ziehend versuchen sie, das Löschfahrzeug ihrer Feuerwehr in Bewegung zu setzen. Es scheint, als würde der Fahrer des Löschfahrzeugs auf der Bremse stehen.