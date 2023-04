Marlen Luthers Liebeserklärung an die Handschrift und warum ein kaputtes Handy nicht den Weltuntergang bedeuten muss.

Aschersleben/MZ - Pünktlich in der Woche vor Ostern, in der bekanntlich der Hase steppt, man noch zu arbeiten hat, gedanklich die Einkaufsliste durchgeht, „noch mal schnell“ die Wohnung saubermacht, Osterpräsente besorgen, Zweige schmücken und Basteleien anfertigen, Osterkekse backen und Ferienkinder bespaßen möchte – machte ich meinem Handy durch eine Unachtsamkeit den Garaus. Spiderman-Display vorn und hinten, alles dunkel, keine Reaktion. Nicht nur, dass es mir in diesem Jahr vorkam, als hätte ich ein Vorweihnachts-Déjà-vu, nein, zu allem Überfluss war auch noch mein überlebenswichtigstes Utensil außer Betrieb. Panik machte sich breit.