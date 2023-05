Damit wird die Aufstiegsfrage in der Salzlandliga zwischen Einheit Bernburg und dem BSC Biendorf entschieden. Was die Gründe dafür sind und warum der Trainer Abschied nimmt.

Drohndorf/MZ - Es sind brandheiße Neuigkeiten, die die Runde in Drohndorf machen. Trotz der bis jetzt gut verlaufenen Saison will der Verein bei einem Platz an der Sonne zum Saisonende nicht in die Landesklasse aufsteigen.