Als ein 90-jähriger Mann in der vergangenen Woche den Ascherslebener Friedhof besucht, stiehlt ihm ein Unbekannter sein Fahrrad. Ein schmerzlicher Verlust, denn der Mann ist auf das Gefährt angewiesen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Aschersleben/MZ - Wut. Einfach nur Wut. Dies sei das vorherrschende Gefühl gewesen, sagt Dietrich Schliephacke, nachdem ein Dieb ihm sein Fahrrad geklaut hatte. Der 90-jährige Ascherslebener war am Mittwochabend wie so oft auf dem Friedhof, um das Grab seiner Frau zu besuchen. Das Rad stand nach seiner Schätzung kaum 50 Meter von ihm entfernt, der Dieb muss einen Moment ausgenutzt haben, als der Senior gerade mit dem Rücken zu ihm stand. „Es ist eine Frechheit, einem alten Mann sein Fahrzeug zu nehmen“, sagt er zwei Tage später am Telefon.