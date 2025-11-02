Diebe haben in Winningen unlängst zwei neue Zaunfelder gestohlen. Ortsbürgermeister Axel Pich ruft zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Sind einige Bürger schon jetzt auf Streife?

Diebe waren kürzlich in Winningen unterwegs und haben zwei Zaunfelder erbeutet.

Winningen/MZ - Ein dreister Diebstahl, der sich in der vergangenen Woche in der Nacht zum Freitag ereignet hat, beschäftigt die Winninger. „Wir müssen gedanklich gar nicht nach Paris und zum Louvre gehen. Auch bei uns passieren die unglaublichsten Dinge“, wertet Ortsbürgermeister Axel Pich den Fall in seinem jüngsten „Winninger Blick“ aus. Auch die Polizei des Salzlandkreises hatte informiert und den Schaden auf 1.500 Euro beziffert.