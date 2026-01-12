Gelungene Premiere in Klein Schierstedt: Der erste Weihnachtsbaum-Weitwurf zieht viele Mitwerfer und Zuschauer an. Wer am Ende gewonnen hat.

Die Klein Schierstedterin Julia Knoblauch holt sich den Sieg bei den Kindern. Ihre Eltern gewannen die Wettbewerbe bei den Frauen und den Männern.

Klein Schierstedt/MZ - Ein tiefer Atemzug, ein kurzer Anlauf, dann segelt die ausgediente Tanne erst steil nach oben und fällt schließlich mit einem dumpfen Plumps auf den gefrorenen Boden. Jubel. Lachen. Applaus. Es ist Sonnabendnachmittag in Klein Schierstedt und der Ort hat eine Premiere: den ersten Weihnachtsbaum-Weitwurf.