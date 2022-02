Drei weitere Fälle von Katalysatorenklau in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Drei weitere Fälle von Katalysatorendiebstahl wurden der Polizei in Aschersleben gemeldet. In einem Fall hatte ein Zeuge am Dienstag gegen 3.09 Uhr zwei Personen bemerkt, welche sich an einem Pkw in der Schrötenbreite in Aschersleben zu schaffen machten. Der Zeuge war zuvor durch „Arbeitsgeräusche“ geweckt worden.

Die Täter entfernten sich mit einem VW Passat älteren Baujahrs vom Tatort und konnten durch die Polizeistreife leider nicht mehr festgestellt werden. In allen Fällen waren die Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt. Die Katalysatoren wurden mit einem Trennwerkzeug herausgeschnitten.

Mit diesen drei Taten erhöht sich die Zahl der Diebstähle von Katalysatoren im Salzlandkreis auf 18 seit Anfang des Monats.