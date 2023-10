Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwochmorgen am Ascherslebener Krankenhausberg drei Menschen verletzt worden.

Aschersleben/MZ - Am Mittwochmorgen wurden bei einem Auffahrunfall in der Eislebener Straße auf Höhe des Ameos-Klinikums drei Personen verletzt. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Diese waren in Richtung Quenstedt unterwegs.