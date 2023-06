Drei Tage Party am Teichberg: Winningen startet erstes Heimatfest der Neuzeit

Winningen/MZ - Das Schützenfest gehört zu Winningen, wie die drei Sicheln aufs Ortswappen. Doch in den letzten Jahren herrschte nach dem samstäglichen Umzug durch das Dorf meist Flaute. Um wieder ein echtes Festwochenende auf die Beine zu stellen, wurde das Schützenfest in diesem Jahr in ein Heimatfest integriert.