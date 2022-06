Drei Säcke voll mit Geschenken für die Kita-Kinder in Drohndorf

Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann übergab Säcke mit kleinen Geschenken an die Kindertagesstätte.

Drohndorf/MZ - „Wisst ihr, wer heute bei uns zu Besuch ist“, fragt Bärbel Lösche, die Leiterin der Kindertagesstätte in Drohndorf, ihre warm angezogenen „Bienchen“. „Ja, meine Tante“, ruft Lisa, ein vierjähriges Mädchen. Als ihre Tante ist Sabine Herrmann heute nicht in die Kindertagesstätte gekommen. Sie hat drei Säcke prall gefüllt mit Geschenken für die Kindertagesstätte mitgebracht. Eigentlich könnte Sabine Herrmann so als Weihnachtsfrau durchgehen. Aber sie ist als Ortsbürgermeisterin des Heimatortes der Kinder gekommen.