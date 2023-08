Der Ukrainer Volodymyr Budnikov ist Teilnehmer beim diesjährigen Sommeratelier in Aschersleben. Zu Deutschland hat der Künstler eine besondere Beziehung.

Dramatisch und abstrakt: Ukrainischer Künstler malt in Aschersleben große Landschaftsbilder

Der ukrainische Künstler Volodymyr Budnikov malt vor allem großformatige Bilder, meist in Schwarz-Weiß.

Aschersleben/MZ - Deutschland – insbesondere seine Hauptstadt Berlin – ist Volodymyr Budnikov seit Langem vertraut. Über einen Zeitraum von etwa 40 Jahren sei er regelmäßig in der Metropole gewesen, habe dort seine Dissertation verfasst und 1989 sogar mitgemacht, als die Mauer zerlegt wurde, erzählt er. Seit über einem Jahr lebt und arbeitet er nun wieder in Berlin, kam nach dem russischen Angriff aus der Ukraine wieder dorthin. Zurzeit hat er die Hauptstadt jedoch gegen die älteste Stadt Sachsen-Anhalts getauscht: Budnikov ist Teilnehmer beim diesjährigen Sommeratelier in Aschersleben.