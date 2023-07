Naturschutz Dohlen werden wieder an mehreren Orten im Seeland heimisch

Einige engagierte Hoymer haben die letzte Dohlen-Kolonie im Seeland gerettet, indem sie ihnen ein Zuhause in ihrer Kirche geboten haben. Nun siedeln sich die Rabenvögel auch an anderen Orten wieder an und das Projekt strahlt sogar bis in den Harz aus.