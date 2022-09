DJane aus Leidenschaft: Eine Aschersleberin und die Musik

Die in Aschersleben aufgewachsene Sarah Schwertner erzählt, warum sie ihr Hobby so liebt.

Aschersleben/MZ - „Musik ist für mich ein Gefühl von Freiheit. Man kann sich damit ablenken. Sie ist wirklich ein Teil von mir, da sie mich in allen möglichen Lebensphasen begleitet hat“. Das antwortet Sarah Schwertner auf die Frage, was die Musik ihr bedeutet. Sarah wurde in Magdeburg geboren, ist in Groß Schierstedt und Aschersleben aufgewachsen und wohnt heute in Berlin. Ihre große Leidenschaft: Das Deejaying, was das Auflegen von Musik mit Hilfe eines Mischpults bezeichnet.