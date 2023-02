Meister am Degen

Aschersleben/MZ - Wenn Kinder zum Sport geführt werden, dann dürfen sie sich ausprobieren. Fußball oder Handball, das war nicht sein Ding. Dietmar Stade ist seit 57 Jahren Fechter. Seit dem 1. September 1990 ist er Vorsitzender des SV Einheit Aschersleben. Nun zeichnete ihn der Kreissportbund Salzland mit dem Eintrag in das Ehrenbuch aus. „Vielen Dank für so ein Engagement über so viele Jahrzehnte“, sagte KSB-Präsident Detlef Gürth.