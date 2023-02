Am Montagabend mussten sich die Mehringer Feuerwehr und eine Spezialfirma um die Beseitigung einer Dieselspur kümmern.

Aschersleben/MZ - Am Montagabend wurden die Kameraden der Feuerwehr Mehringen wegen einer Dieselspur im Ort von der Leitstelle des Salzlandkreises alarmiert. Schnell wurde klar, dass die Spur länger war, als ursprünglich vermutet. Sie zog sich letztendlich bis ins Ascherslebener Stadtgebiet.

Während sich die Kameraden um die Abstumpfung der Fahrbahn in Mehringen kümmerten, fuhr ein zweites Fahrzeug in Richtung Aschersleben. Dort übernahm schließlich mit der Top Car AG Harz eine Spezialfirma die Bereinigung der Straßen. Die Fahrzeuge waren in den Abendstunden deutlich im Ascherslebener Stadtgebiet zu hören.

Die Feuerwehr konnte mit der Übernahme der Reinigungsarbeiten durch die Firma ihren Einsatz beenden.