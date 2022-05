Dieselklau nimmt auch um Aschersleben zu

Alle drei Tage wird im Salzlandkreis Kraftstoff gestohlen - ein neuer Spitzenwert in Sachsen-Anhalt. Was das für Landwirte und Baubetriebe bedeutet.

Bernburg/Aschersleben/MZ - Diesel-Diebe plagen immer häufiger Landwirte, Speditionen und Baubetriebe im Salzlandkreis. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) wurde in keinem Landkreis in Sachsen-Anhalt in den ersten drei Monaten des Jahres so häufig Kraftstoff gestohlen wie hier. Demnach zählte die Polizei im Kreis im ersten Quartal 36 solcher Fälle - rechnerisch entspricht das einem Kraftstoffdiebstahl alle drei Tage. „Die Diebe sind bei uns besonders aktiv“, sagt Marco Kopitz, Sprecher des Polizeireviers Salzlandkreis.