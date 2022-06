Diese Regeln gelten ab Donnerstag in Aschersleben

Nach sieben Monaten Lockdown treten zahlreiche Lockerungen in Kraft, weil die Corona-Inzidenz den Wert von 100 unterschritten hat.

Veranstalter Mario Spengler putzt den Bierwagen. Am Freitag öffnet der Sommerbiergarten am Bestehornhaus.

Aschersleben - Mit Freunden oder Familie im Biergarten sitzen, ein Getränk bestellen und dazu noch eine Portion Pommes. Klingt fast märchenhaft, ist aber Realität. Nach sieben Monaten Lockdown treten Lockerungen in Kraft, weil der Corona-Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt. In welchen Bereichen welche Lockerungen gelten? Ein paar Beispiele: