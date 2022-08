Dieb stiehlt neue Fallrohre vom Winninger Vereinshaus

Am ehemaligen Vereinsheim der Kleintierzüchter in Winningen sind die nagelneuen Fallrohre der Dachentwässerung gestohlen worden.

Winningen/MZ - Am ehemaligen Vereinsheim der Kleintierzüchter in Winningen, das vor einem Jahr von der Interessengemeinschaft „Sauberes Winningen“ übernommen wurde, sind in der Nacht zu Dienstag die nagelneuen Fallrohre der Dachentwässerung gestohlen worden. „Ich bin stinksauer“, erklärt Ortsbürgermeister und Interessengemeinschafts-Chef Axel Pich.