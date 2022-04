Die Westdorfer Feuerwehr hat Bilanz gezogen

Die Anzahl der Mitglieder in der Einsatzabteilung ist gewachsen. Ebenso die Zahl der Einsätze.

Immer häufiger wird die Feuerwehr Westdorf bei Bränden in Aschersleben mitalarmiert.

Westdorf/MZ - „Wir sind trotz Corona mehr geworden“, stellt Marcus Brune fest. Der Westdorfer Ortswehrleiter ist froh, dass seine Truppe „mehr, jünger und einsatzfähiger“ geworden ist, wie er nach der jüngsten Jahreshauptversammlung sagte. Im Vergleich zu 2019 ist die Anzahl der Mitglieder in der Einsatzabteilung um drei gewachsen. Oliver Franke, Silvio Fröhlich und Sören Markwordt sind zu Feuerwehrmann-Anwärtern befördert worden. Einen Zuwachs gibt es auch beim Nachwuchs sowohl in der Kinder- als auch in der Jugendfeuerwehr. Und das, obwohl die Kinder pandemiebedingt noch länger pausieren mussten als die Erwachsenen.