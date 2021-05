Die Test-Hürde ist vielen Kunden zu hoch

Aschersleben - Im Salon „Figaro 2000“ ist normalerweise immer viel los. Im Friseurgeschäft von Ines Stolte in Aschersleben wird ohne Vorbestellung bedient, und diese Flexibilität wissen die Kunden zu schätzen. Vor allem am Monatsanfang haben die acht Friseurinnen, die in zwei Schichten arbeiten, gut zu tun. In diesen Tagen allerdings sind die Friseurmeisterin und ihre Kolleginnen oft stundenlang unter sich. Manchmal setzen die Friseurinnen erst zwei Stunden nach Ladenöffnung das erste Mal die Schere an.

Der Grund: Die Kunden müssen entweder vollständig geimpft sein oder einen negativen Corona-Test mitbringen. Zweimal geimpft sind bisher nur wenige, und viele Kunden scheuen offenbar den Test.

„Es ist sehr beängstigend“, sagt Ines Stolte. Seit 1989 arbeitet sie in ihrem Beruf, seit 2000 betreibt sie ihr eigenes Geschäft. Aber eine Situation wie diese habe sie noch nie erlebt. Die Hälfte ihrer acht Kolleginnen musste sie bereits in Kurzarbeit schicken, der Umsatz sei im April um 75 Prozent eingebrochen.

Mit diesem existenzbedrohenden Problem sei sie nicht allein, sagt sie. Sie weiß von vielen ihrer Berufskolleginnen, dass es ihnen ähnlich geht. Die Handwerkskammer Magdeburg bestätigt diesen Eindruck. „Die zusätzlichen Tests halten definitiv einen Teil der Kunden ab. In unserer Hotline klagen viele Friseure über Terminabsagen oder fehlende neue Terminvereinbarungen nach dem Inkrafttreten der Notbremse“, so Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe.

Er spricht von einem Drittel bis zur Hälfte der Kunden, die ihre Termine absagen. Im günstigsten Fall werde der Termin auf „bessere Zeiten“ verschoben. Die nunmehr gestatteten Selbsttests vor Ort würden zwar eine kleine, aber nicht ausreichende Verbesserung bringen. Ganz einfach, weil das Testen auf der Straße unter Aufsicht des Personals nicht praktikabel ist.

Praktikabel ist dagegen ein Test in einer der Teststationen, von denen es in Aschersleben gleich zwei gibt - eine im Ballhaus und eine in der Breiten Straße, wenige Schritte vom Salon entfernt. Einfach, schnell und problemlos ist es hier möglich, einen Test machen zu lassen, der bei einem negativen Ergebnis 24 Stunden lang gültig ist und zum Friseurbesuch berechtigt.

„Gerade weil es so einfach und für jeden kostenlos ist, verstehe ich nicht, weshalb sich so viele Kunden dem verweigern“, sagt Ines Stolte und berichtet von mancher zermürbenden Diskussion.

Was allerdings auch sie nicht versteht: Wenn schon ein Negativtest vorliegt, warum müssen die Haare dann aus Infektionsschutzgründen noch gewaschen werden? Das fragen sich viele Männer, die allein schon aus Kostengründen den Trockenhaarschnitt bevorzugen.

Manche Regelung werde einfach zu wenig durchdacht und an neue Situationen angepasst, findet Ines Stolte, die nicht nur unter erschwerten Bedingungen arbeitet, sondern auch ausbildet. Ihr Sohn Martin lernt im zweiten Ausbildungsjahr, viele Wochen lang war das Üben am „lebenden Objekt“ nicht möglich.

Weil im Februar alles noch geschlossen war, trainierte er für seine Zwischenprüfung fast ausschließlich an Puppenköpfen. „So haben wir uns das alles nicht gedacht“, sagt Ines Stolte. (mz)