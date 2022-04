Die Sternsinger aus Aschersleben werden ihren Segensspruch erneut nicht persönlich überbringen

Auch in diesem Jahr können sich die Kinder der katholischen Pfarrei „St. Michael“ nicht als Heilige Könige verkleiden. Welche Alternativen es zum Spenden und Sehen gibt.

Aschersleben/MZ - Die Zeit der Corona-Einschränkungen machen auch den Kirchen zu schaffen. Eigentlich sind in der Woche nach Neujahr bis zum 6. Januar immer die Sternsinger in Aschersleben und den Ortsteilen unterwegs, um Geld für das Hilfswerk zu sammeln. Doch die Kinder der katholischen Pfarrei „St. Michael“ Aschersleben, die stets durch Schüler der christlichen Grundschule verstärkt wurden, können sich auch diesmal nicht als Heilige Könige verkleiden. Von Vertretern des evangelischen Kirchspiels begleitet waren die Sternsinger sonst von der Kirche aus zum Rathaus gegangen, um im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters und anschließend an Türen von Geschäften, Einrichtungen und Privathaushalten den Segensspruch anzubringen, Lieder zu singen und eigens gelernte Gedichte aufzusagen.