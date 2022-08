Die Nachterstedter Schule wird 60

Generationen an Schülern durchliefen ihre Schulzeit in Nachterstedt. Die MZ hat mit drei Ehemaligen gesprochen. Die erinnern sich an eine schöne Zeit.

Horst Brückner hat in seinem Museum eine alte Schulbank stehen und viele Fotos an den Wänden.

Der Hammer ist ein überdimensioniertes Exemplar, in dessen Stiel Buchstaben und Zahlen eine Gravur ergeben, die an die Grundsteinlegung der Nachterstedter Schule im Mai 1950 erinnert. Eröffnet wurde die Bildungsanstalt zwei Jahre später - und damit genau vor 70 Jahren. „Viel haben wir in der Heimatstube nicht, was an die Schule erinnert“, meint Horst Brückner, der für das Mini-Museum in Nachterstedt zuständig ist.