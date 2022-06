Die Nachmittagsfamilie im Jugendclub von Winningen

Anna-Katharina Sommer arbeitet seit 2007 ehrenamtlich im örtlichen Club. Was sie auszeichnet.

Anna-Katharina Sommer ist ehrenamtliche Jugendclubbetreuerin. Die Kinder aus Winningen kommen gern in den Club.

Winningen/MZ - Zwei Jungs zocken mit der Playstation am Fernseher, hinten spielen zwei Mädchen Billard. Die anderen lümmeln sich in Sesseln und schauen den Zockern zu. Bis Anna-Katharina Sommer sie aufruft, mit rauszukommen. Seifenblasen gehen immer. Begeistert pusten die Jungs und Mädchen. „Hier gibt es viele Spielmöglichkeiten und ich kann mit meiner Freundin spielen“, sagt Hanna Watzel (12) auf die Frage, warum sie gern in den Jugendclub von Winningen kommt. „Und es gibt nette Leute“, ergänzt Flora-Sophie Schulze mit Blick auf die Jugendclub-Betreuerin.