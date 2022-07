Die Krippe mit den lebensgroßen Figuren steht nun wieder vor der Heilig-Kreuz-Kirche in Aschersleben

In einem Gemeinschaftsprojekt von Kulturanstalt und Kirchen ist die biblische Szene in diesem Jahr wieder auf dem Markt aufgebaut worden.

Aschersleben/MZ - Neun starke Männer fassen mit an, um kurz nach 8 Uhr auf dem Ascherslebener Marktplatz Holzteile vom Transporter abzuladen. Aus zwei Platten wird ein Boden zusammengefügt. Die Wände folgen. Ein Dach. In Kisten mitgebrachte Holzkeile sorgen für die Standsicherheit. Und schon steht die Hütte, die in diesem Jahr wieder die lebensgroßen Krippenfiguren beherbergen wird, die schon seit 2015 zum weihnachtlichen Markt der Stadt gehören.