Die Kreisbibliothek in Aschersleben setzt in Corona-Zeiten verstärkt auf die Online-Ausleihe

Aschersleben/MZ - Susanne van Treek ist als Chefin der Ascherslebener Kreisbibliothek auch Mitglied in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit des Online-Verbundes „Onleihe“. Die Bibliothek in Aschersleben habe vor gut einem Jahrzehnt zu den Gründungsmitgliedern des Verbundes gehört. Was anfangs für viele Lesefreunde noch gewöhnungsbedürftig war, habe sich inzwischen gemausert. So habe man allein in Aschersleben im vergangenen Jahr rund 11.000 Online-Ausleihen gezählt.