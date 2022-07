Die Grundschule Mehringen hat doppelten Grund zum Feiern

Mehringen/MZ - „Willkommen auf unserem Fest“, singen die Kinder der Grundschule Mehringen in der Turnhalle. Das Publikum klatscht mit. Denn nachdem im vergangenen Jahr die Pandemie die Feierlichkeiten verhindert hatte, konnte in dieser Woche das doppelte Jubiläum - 50 beziehungsweise 30 plus 1 - gebührend zelebriert werden: Seit 1971 befindet sich die Schule in Mehringen an ihrem heutigen Standort in der Alten Bahnhofstraße. Seit 1991 ist sie eine reine Grundschule. Eine Broschüre, die die ehemalige Lehrerin Monika Hippe mit der Agentur „PixelPower“ aus Hecklingen erstellt hat, fasst die Geschichte des Lehrens und Lernens in Mehringen zusammen. Und auch die Kinder berichten singend und erzählend von den Höhepunkten und Herausforderungen der vergangenen 50 Jahre.

